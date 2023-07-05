Amasya'da Yaz Spor Okulları Başladı

Amasya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okulları 2 bin 500 öğrenci ile başladı. Yaklaşık 19 branşta 5-18 yaş arası öğrenciler yaz spor okullarına kayıt yaptırdı. Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, öğrencilerin yaz dönemini verimli geçirmelerini amaçladıklarını belirtti.

AMASYA'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yaz spor okulları 2 bin 500 öğrenci ile başladı.

12 Haziran Şehir Stadyumunda düzenlenen açılış programı tekvando, futbol, jimnastik, judo ve karate gösterileriyle devam etti. Yaklaşık 19 branşta 5-18 yaş arası 2 bin 500 öğrenci yaz spor okullarına kayıt yaptırdı.

YAZ DÖNEMİNİ SPORA AYIRAN ÖĞRENCİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Öğrencilerin yaz dönemini verimli geçirmelerini amaçladıklarını belirten Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, 'Yaz Spor okullarımızı12 Haziran Şehir Stadyumunda, 19 branşta 2 bin 500 sporcumuzun başvurusuyla açılışını gerçekleştirdik. Amacımız gençlerimizin spor salonlarımızda, havuzlarımızda, atletizm sahalarımızda ve statlarımızda antrenörler eşliğinde yazı en iyi ve en verimli şekilde geçirmeleri için çalışacağız. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmeniz lazım sağlığımız için de dinamik bir toplum oluşturmak açısından da spor olmazsa olmazımız. Eğitim öğretim dönemini tamamlayıp yaz dönemini spora ayıran öğrencilere teşekkür ediyorum. Yaz spor okullarımızın açılışı hayırlı olsun" dedi. (DHA)