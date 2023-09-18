Amasya'da Motosiklet Kullanıcılarına Güvenli Kullanım Eğitimi Verildi
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına güvenli motosiklet kullanımı konusunda bilgilendirme yaptı. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen konferansta, 'Kaskınla yol ver hayata' kampanyası kapsamında motosiklet kullanıcılarına güvenli sürüş teknikleri anlatıldı. Amasya'da trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması hedefleniyor.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki motosiklet kullanıcılarını bilgilendirdi.
"Kaskınla yol ver hayata" kampanyası kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen konferansta, motosiklet kullanıcılarına güvenli motosiklet kullanımı anlatıldı.
Kentte, bu tarz eğitimlerle Strateji Belgesi ve Eylem Planında belirlenen hedefler doğrultusunda trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.