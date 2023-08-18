Amasya'da Minik Futbolcuların Eğlenceli Antrenmanları

Amasya'da amatör futbol takımı Özelidarespor'un minik futbolcuları, sıcak havalardan etkilenmemek için antrenmanlarını soğuk suda ıslanarak yapıyor. Antrenörler, halı sahada idman yaptırırken bahçe hortumları ile su sıkarak minik futbolcuları serinletiyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı antrenmanlar, minik futbolcuların keyifli bir şekilde geçmesini sağlıyor.

Amasya'da minik futbolcular, sıcak havalardan etkilenmemek için antrenmanlarını soğuk suda ıslanarak yapıyor.

Amatör futbol takımı Özelidarespor'un antrenörleri Levent Hırçın ve Rasim Tufanoğlu, minik öğrencilerin yaptıkları antrenmanlarda sıcak havalardan etkilenmemeleri için eğlenceli bir çözüm buldu.

Antrenörler, halı sahada idman yaptırırken bir taraftan bahçe hortumları ile su sıkarak ıslattı.

Soğuk su ile ıslananın keyfini yaşayan minik futbolcuların antrenmanlarında renkli görüntüler ortaya çıktı.