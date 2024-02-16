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Amasya'da liseler arası futsal turnuvasında arbede yaşandı

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Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen liseler arası futsal turnuvasında çıkan çeyrek final maçında, penaltı atışları sonrası yaşanan tartışma tribündeki taraftarların da dahil olduğu bir arbedeye dönüştü. Polis ve güvenlik görevlileri müdahale ederek olayı sonlandırdı.

Amasya'da, liseler arası futsal turnuvası maçında ardebe yaşandı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva kapsamında, Amasya Atatürk Anadolu Lisesi ile Merzifon Anadolu Lisesi çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

Maçın 0-0 berabere bitmesinin ardından yapılan penaltı atışları sonrası Merzifon Anadolu Lisesi, yarı finale yükseldi.

Bu sırada iki oyuncu arasında çıkan tartışmaya tribündeki taraftarlar da dahil oldu. Bazı öğrencilerin sahaya girmesi üzerine kavgaya polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Yaşanan arbede, güvenlik güçlerince sonlandırıldı.

Kaynak: AA / Spor

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