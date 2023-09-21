Amasya'da Kasksız Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtıldı

Amasya'da polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulama ile kask takmanın önemi vurgulandı.

AMASYA'da polis ekipleri, farkındalık oluşması amacıyla kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine kask dağıttı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Yavuz Selim Meydanında Kaskınla Yol Ver Hayata kampanyası kapsamında motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı. Meydanda durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza kesmek yerine İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt tarafından kask hediye edildi.

Uygulamada ekipler, kask takan sürücülere teşekkür ederken, kaskı olmayan sürücüleri bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'ta motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birinin de kask takmak olduğunu belirtti.

KASK HAYATTIR

Polis ekiplerinden ceza yerine kask hediye edildiğinde şaşkınlık yaşadığını ifade eden motosiklet sürücüsü Bircan Varlı, Burada yolda geçerken kasksız olduğum için trafik polisi ceza yazmadı aksine kask hediye etti. İl Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu bu uygulama oldukça anlamlı ve güzel. Polis ekiplerine bu uygulama için teşekkür ediyorum. Mutlaka trafik kurallarına uyalım, Kask takmadan trafiğe çıkmayalım. Çünkü kask hayattır dedi.(DHA)