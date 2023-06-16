Amasya'da Karakucak Güreşlerinde Başpehlivan Rıza Yıldırım Oldu

Amasya'da düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında yapılan karakucak güreşlerinde Rıza Yıldırım başpehlivan oldu. Yıldırım, kupasını Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ve milli güreşçi Mahmut Demir'den aldı.

Amasya'da, Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Rıza Yıldırım kazandı.

Amasya Belediye Başkanlığınca düzenlenen güreşlerin finalinde Ali Rıza Kaya ve Rıza Yıldırım karşılaştı. Kaya'yı yenen Yıldırım başpehlivan oldu.

Yıldırım, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Diğer güreşen, bize destek veren bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Önümüzde Kırkpınar var, yağlı güreş yapıyorum. Aynı zamanda minder güreşinde liglerde güreşiyorum. Yağlı güreş bizim için biraz daha farklı. Karakucakta iddialıyız ama yağlı güreşte zor görünüyor." ifadesini kullandı.

Yıldırım'a kupa, madalya ve kemerini Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ve eski dünya, olimpiyat ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Mahmut Demir verdi.