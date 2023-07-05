Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları Açıldı

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, yaz spor okullarına ilgi gösteren sporculara teşekkür etti ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalara hızlı şekilde devam edileceğini belirtti.

Amasya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor okullarının açılışı dolayısıyla 12 Haziran Şehir Stadyumu'nda program düzenlendi.

İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, yaz spor okullarına ilgi gösteren sporculara teşekkür etti.

Sporun çocuklara değer verdiğini dile getiren Öztürk, "Yaz spor okullarımızın, 19 branşta 2 bin 500'e yakın başvuruyla açılışını yapacağız. Gençlerimizin spor salonlarımızda, havuzlarımızda, atletizm sahalarımızda, statlarımızda antrenörler eşliğinde yazı en iyi, en verimli şekilde fiziksel ve zihinsel olarak geçirmeleri için antrenörlerimizle beraber çalışmalara hızlı şekilde devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, spor branşları tanıtıldı.