Amasya'da düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık Erhan Yaylacı'nın

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen 6. Geleneksel Zafer Bayramı Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesi yaşandı. Finalde Erhan Yaylacı ile Bekir Eryücel karşılaştı ve Yaylacı zaferi elde etti. Toplamda 315 güreşçinin yarıştığı etkinlikte dereceye giren pehlivanlara ödüllerini Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol ve eski güreşçi Mahmut Demir takdim etti.