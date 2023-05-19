Amasya'da 19 Mayıs kutlamaları

AMASYA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Düzenlenen törene Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Bayram Çelik, Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Salondaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, halk oyunları ekipleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kulüplerin sporcuları gösteri yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk; 'Bugün 19 Mayıs 1919 'da başlayan milletimizin özgürlüğünü ve kurtuluş mücadelesini simgeleyen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 104.yılını kutlamak üzere buradayız. Bu büyük mücadelenin yıldönümünü her yıl olduğu gibi bu yılda tüm yurtta gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başladığı, kurtuluş destanının ilk adımı olan gündür. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çoluk çocuk demeden kurtuluşumuz için inanıp, birlikte mücadele ettiğimiz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleciği siz gençlere armağan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor Türk Milleti'nin ve Cumhuriyet emanetçisi gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tutluyorumö dedi.(DHA)