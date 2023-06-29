Amasya'da 12 yaşındaki Taha Süleyman Yücel Türkiye Şampiyonu

Amasya'da yaşayan Taha Süleyman Yücel, 6 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda, 12 yaşında Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Babası Ali Galip Yücel'in yönlendirmesiyle 6 yaşında tekvandoya başlayan Taha Süleyman Yücel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait kursta eğitim hayatını da aksatmadan her gün antrenman yaptı.

Katıldığı turnuvada il birinciliği elde etmesinin ardından Çankırı'da 11-13 Haziran tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Tekvando Türkiye Şampiyonası'na katılan Taha Süleyman, 57 kilo erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı.

Taha Süleyman Yücel, AA muhabirine, 6 yıldır tekvando ile ilgilendiğini söyledi.

Üzerinde emeği olan Adnan Bünyat ve Arif Yalçın Has'a teşekkür eden Taha Süleyman, "İçimdeki tekvando sevgisiyle bu yıl Amasya şampiyonu oldum. Daha sonra bölge şampiyonasında birinci, son olarak da Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonra amacım ülkemizi temsil ederek Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonlukları. Bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Haşim Murat Öztürk'e, il temsilcimiz Şahin Gümüş'e ve her zaman yanımda olan aileme teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Baba Ali Galip Yücel ise oğlu 6 yaşındayken bir spora başlaması gerektiğini düşündüğünü, bu nedenle tekvando ve judo yapmasını önerdiğini anlattı.

Oğlunun kararı kendisine bırakması üzerine tekvandoya başlamasını uygun gördüğünü dile getiren Yücel, "6 yılın sonunda hocalarının yoğun gayretleri, bizim de desteklerimizle bu aşama gelmiş oldu. Bu yıl da Türkiye Şampiyonası'nda raunt vermeden şampiyon oldu. Hocaları kendisine inanıyor. Hedefimiz, oğlumuzun dereceler elde edip olimpiyatlarda hem Türkiye'yi hem de Amasya'yı en iyi şekilde temsil etmesi." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk de Amasya'dan Türkiye dereceleri yapan sporcular çıktığına işaret ederek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Derece yapan arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. İl temsilciliğimizle, il müdürlüğümüzle, antrenör arkadaşlarımızla beraber sporcularımıza desteklerimiz sonuna kadar devam edecek." diye konuştu.

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