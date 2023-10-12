Alves Kablo Ampute Spor Kulübü Şampiyonlar Ligi'ne Katılmak İstiyor

Alves Kablo Ampute Spor Kulübünün teknik direktörü ve futbolcusu Rahmi Özcan, hedeflerinin ligi zirvede tamamlayıp şampiyonlar ligine katılmak olduğunu söyledi.

Rahmi Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) düzenlediği 2023 Ampute Futbol Türkiye Kupası'nı kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynanan final mücadelesinde İzmir Büyükşehir Belediye spor karşısında sahadan 3-0 galip ayrıldıklarını hatırlatan Özcan, "Öncelikle ligdeki ikinci yılımız olması sebebiyle geçen yılın finalisti olarak bu yıl kupayı çok istiyorduk. Hem transferlerimizle hem tesislerimizle kurumsal bir kimliğe kavuşmuştuk. Çok çalıştık ve şükürler olsun kupayı aldık. Emeği ve desteği olan herkese başta takım arkadaşlarım olmak üzere sponsorlarımıza kulüp ve yöneticilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

"Spor hayata bağlar"

Rahmi Özcan, takıma hocalık yapma dışında onlarla maçlara da çıktığını belirterek bunun çok heyecan ve gurur verici bir duygu olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır top oynadığını aktaran Rahmi Özcan, "Aslında saha içinde olmak daha kolay benim için. Çünkü futbolcu olarak 20 yıldır yaptığımı yapıyordum. Tabi ama sorumluluk başka. Takımımla birlikte finale çıkınca ayrıca gurur duydum. Gol atıp kupayı da alınca çok mutlu oldum. Şimdi sırada lig şampiyonluğu ve ülkemizi şampiyonlar liginde temsil etmek var." ifadelerini kullandı.

Engelli gençlere de spor yapmalarını tavsiye eden Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal hayata kazanımlarda spor çok önemli. Spor hayata bağlar. Her şeyden önce sizi engelli kimliğinden uzaklaştırıp size sporcu kimliği sağlıyor. Başarılı olmanız durumunda bu kimlik sizi milli takıma da taşıyabiliyor. Dolayısıyla fiziksel engeli olan kardeşlerim bunun bir engel olduğunu düşünmesinler. Spor yapsınlar. Azim ve isteklerini ortaya koyarlarsa inanıyorum ki çok daha iyi yerlere geleceklerdir. Onun için bu futbol olur başka bir branş olur ama mutlaka sporla ilgilensinler."