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Alvaro Morata İstanbul'a Geldi

Alvaro Morata İstanbul'a Geldi
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Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmeleri yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Morata, Galatasaray formasıyla gururlu anlar yaşatmayı hedefliyor.

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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