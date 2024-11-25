Üye Girişi
Haberler

Altuğ Gesge'nin 2025 Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyat Hedefleri

Altuğ Gesge'nin 2025 Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyat Hedefleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde taekwondo milli sporcusu Altuğ Gesge, üçüncü Türkiye şampiyonluğunu kazanarak 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan ve 7 yaşından beridir taekwondo sporu ile uğraşan milli sporcu Altuğ Gesge, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmayı ve daha sonrasında 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan taekwondo branşı ile 7 yaşında tanışan Altuğ Gesge, çıktığı bir çok müsabakada başarılı sonuçlar aldı. Üç Türkiye şampiyonluğu bulunan ve 2028 yılında yapılacak olan Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliğini söyleyen genç sporcu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

7 yaşından beri taekwondo sporuyla uğraştığını aktaran Altuğ Gesge, "Taekwondoya Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne kayıt olarak başladım. Toplamda 3 Türkiye şampiyonluğum bulunuyor. İlkini okullar arasında elde ettim. İkincisini federasyonun yaptığı şampiyonlukta elde ettim. Federasyonda elde ettiğim şampiyonluktan sonra Güney Kore Dünya Şampiyonası'na katıldım. Orada madalya alamadım. Okullar arası birinciliğimle Bahreyn'de düzenlenen ISF Gymnasia 2024 Oyunları'nda üçüncü olarak ülkemi temsil ettim. Bundan sonraki hedefim 2025 Avrupa Şampiyonası, sonrasında Allah izin verirse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Taekwondo antrenörü Gökalp Yıldız ise yaklaşık 10 yıldır Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan taekwondo branşına katılan sporcuları eşi Hanife Yıldız ile birlikte yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı. Halen yaklaşık 400 sporcularından 16'sının milli olduğunu belirten Yıldız, "Altuğ da bu sporculardan birisi ve bu sene çok büyük başarılara imza attı. Toplam 3 tane Türkiye şampiyonluğu var. Bu Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra bu sene Güney Kore'ye dünya şampiyonasına gitti. Güney Kore'de yenildik ama arkasından Bahreyn'de olan liseler arası gençlik oyunları vardı. Orada üçüncü oldu. Altuğ'la hedeflerimiz çok büyük. Çünkü kendisi okulda da çok başarılı. Hem akademik olarak hem de spor olarak ben Altuğ'un çok iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Öncelikle hedefimiz seneye yapılacak olan Avrupa şampiyonasında birincilik kazanmak. Gençlerde bir senemiz daha var. Onda da dünya şampiyonluğu elde etmek istiyoruz ve topladığımız puanlarla da ileride Allah nasip ederse 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılmak istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak

İstanbullular dikkat! Saat 15.00'ten sonra bu metro durakları kapatılacak

 Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

Bir şehir kabusu yaşıyor! 787 kişi kurtarıldı, 5 çobandan biri hayatını kaybetti

 Yenidoğan çetesinin kullandığı hastane için yeni iddia: Taburcu olacakken 'Öldü' dediler

Türkiye'yi ayağa kaldıran çetenin hedefinde yalnızca bebekler yokmuş
CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık

CHP'li isim video paylaşıp skandal bir iddiada bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ebru Baki Sözcü TV'den ayrıldı mı? 2024 yılında kaç kadın öldürüldü? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (25 Kasım) mesajları ve sözleri… Slavia Prag-Fenerbahçe maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Slavia Prag-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Masterchef'te kim elendi? Masterchef 24 Kasım'da kim gitti, eleme adayları kim? 26 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Masterchef 25 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kabataş tramvay durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı neden kapalı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 SSK, BAĞ-KUR Ocak emekli zammı ne kadar olur? Şişli/Mecidiyeköy metro durağı kapalı mı, ne zaman açılacak? 25 Kasım Şişli/Mecidiyeköy metrosu neden kapalı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.