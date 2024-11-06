Altuğ Gesge Bahreyn'de Dünya 3'üncüsü Oldu

Bozüyüklü lise öğrencisi Altuğ Gesge, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Okul Sporları Olimpiyatları'nda dünya 3'üncüsü oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ISF 2024 Gymnasiade ( Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları) Bahreyn'in Manama şehrinde gerçekleştirilecek. 26 branşta düzenlenecek Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcunun katıldı. Oyunlarda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları artistik jimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil etti. Bu sporculardan Altuğ Gesge, 51 kilogramda 'Genç Erkekler' kategorisinde Olimpiyat 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı. - BİLECİK