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Altuğ Gesge Bahreyn'de Dünya 3'üncüsü Oldu

Altuğ Gesge Bahreyn'de Dünya 3'üncüsü Oldu
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Bozüyüklü lise öğrencisi Altuğ Gesge, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Okul Sporları Olimpiyatları'nda 51 kilogramda 'Genç Erkekler' kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

Bozüyüklü lise öğrencisi Altuğ Gesge, Bahreyn'de düzenlenen Gençler Okul Sporları Olimpiyatları'nda dünya 3'üncüsü oldu.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ISF 2024 Gymnasiade ( Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları) Bahreyn'in Manama şehrinde gerçekleştirilecek. 26 branşta düzenlenecek Dünya Okul Sporları Yaz Oyunları, 71 ülkeden 3 bin 687 sporcunun katıldı. Oyunlarda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları artistik jimnastik, atletizm, badminton, güreş, judo, okçuluk, tenis, tekvando, yüzme ve para yüzme branşlarında Türkiye şampiyonu olan sporcular temsil etti. Bu sporculardan Altuğ Gesge, 51 kilogramda 'Genç Erkekler' kategorisinde Olimpiyat 3'üncü olarak büyük bir başarıya imza attı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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