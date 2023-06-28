Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde elendi
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Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek, Wimbledon'un üçüncü grand slam turnuvasında elemelerde mücadele ettiği ikinci turda Japon rakibi Yosuke Watanuki'ye 2-0 yenilerek elendi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da elemelerde mücadele eden Altuğ Çelikbilek, ikinci turda elendi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada erkeklerde Altuğ Çelikbilek, elemelerin ikinci turunda 8 numaralı seribaşı Japon Yosuke Watanuki ile karşılaştı.
Rakibine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Altuğ Çelikbilek, organizasyona ikinci turda veda etti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor