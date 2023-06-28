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Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde elendi

Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde elendi

Spor Haberleri

Türk tenisçi Altuğ Çelikbilek, Wimbledon'un üçüncü grand slam turnuvasında elemelerde mücadele ettiği ikinci turda Japon rakibi Yosuke Watanuki'ye 2-0 yenilerek elendi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da elemelerde mücadele eden Altuğ Çelikbilek, ikinci turda elendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada erkeklerde Altuğ Çelikbilek, elemelerin ikinci turunda 8 numaralı seribaşı Japon Yosuke Watanuki ile karşılaştı.

Rakibine 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kaybeden Altuğ Çelikbilek, organizasyona ikinci turda veda etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Wimbledon Tenis Japon Spor Haberler

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