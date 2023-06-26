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Altuğ Çelikbilek Wimbledon elemelerinde 2. tura yükseldi

Altuğ Çelikbilek Wimbledon elemelerinde 2. tura yükseldi

Spor Haberleri

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Wimbledon elemelerinde Çekya'dan Dalibor Svrcina'yı 2-1 yenerek 2. tura çıktı. Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya yenilerek elendi.

Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın elemelerinde 2. tura yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada Altuğ Çelikbilek, elemelerin ilk turunda Çekya'dan Dalibor Svrcina ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-0, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi, elemelerde 2. tura çıktı.

Öte yandan Cem İlkel ise ilk maçında Kanada'dan Gabriel Diallo'ya 3-6, 6-4 ve 1-6'lık setlerle 2-1 yenilerek elendi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Wimbledon Kanada Çekya Spor Haberler

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