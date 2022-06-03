Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Altıntaş, spor kompleksi olan tek ilçe

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen basketbol, voleybol ve sentetik çim sahalarının hizmete girdiği bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen basketbol, voleybol ve sentetik çim sahalarının hizmete girdiği bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, "Belediyemiz tarafından yapılan, basketbol, voleybol ve sentetik çim sahaları bitirilerek gençlerimizin, sporseverlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. Projemize destek veren, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, Valimiz Ali Çelik, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Belediye Meclis üyelerimiz, Belediye çalışanlarımız, Gençlik Spor İlçe Müdürümüz ve personeline ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol voleybol Hisarcık Altıntaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title