Altınovalı tekvandocular kuşak atladı Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı'nın 2022 yılının 2. dönem Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi. Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı'nın 2022 yılının 2. dönem Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi. Altınova Belediyespor Kulübü Teakwondo Takımı'nın 2022 yılının 2. dönem Tekvando Kuşak Sınavı gerçekleştirdi. Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kuşak terfi sınavında 90 sporcu ter döktü. Sınava giren minik ve genç sporcular, başarılarıyla göz doldurdu. Sporcu ailelerinin de takip ettiği kuşak sınavında başarılı olan sporcular ayakta alkışlandı. Altınova Belediyespor Tekvando Hocası İsa Gündağ, başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da kuşak sınavını kazanan sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - YALOVA İhlas Haber Ajansı / Spor Metin Oral Yalova Spor Haberler

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