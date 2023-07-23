Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Eren Özkaya, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak, bronz madalya kazandı.

Bursa'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Eren Özkaya Türkiye üçüncüsü oldu. Eren Özkaya'yı ilk kutlayan ise Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral oldu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 74 ilden 400 kulüp 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla 15-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa'da düzenlendi. Şampiyonada, Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Eren Özkaya, Türkiye üçüncüsü oldu.

Takım olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade eden Altınova Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Hedefimiz, Milli Takımımıza daha çok sporcu vermek. Azimle, disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Hepsi pırlanta gibi gençlerimiz büyük bir şevkle antrenmanlara devam ediyor. Ailelerimiz de bu çalışmalarımıza destek verip, bizlerle iç içe oluyor. Bu gençlerden büyük başarılar bekliyoruz. Bizlere her türlü imkanları sağlayan Belediye Başkanımız Metin Oral'a, belediye meclis üyelerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu. - YALOVA