Altınova Belediyesi 16. Ulusal Satranç Turnuvası Başladı

Altınova Belediyesi ve Yalova Satranç İl Temsilciği arasında bu yıl 16'ıncısı gerçekleştirilen Ulusal Satranç Turnuvası, başladı.

"Cumhuriyetin 100. Yıl Hamlesi" temasıyla bu yıl 16.'ıncısı düzenlenecek olan Geleneksel Ulusal Altınova Belediyesi Satranç Turnuvası, 22 Ekim 2023 tarihlerinde sona erecek. Altınova Belediyesi Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvanın açılış programına katılan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Turnuvamıza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bizim öncelikli ve en önemli görevimiz başta çocuklarımız ve gençlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmek. Spor, sanat ve bilimle yetişmeleri için çalışmalarımız artarak sürecek. X, Y, Z Kuşağı yok. Türk gençliği var. Onları çok seviyorum ve çok güveniyorum. Onlar, güçlü Türkiye'nin yarınları" diye konuştu.

Turnuva sonunda çeşitli yaş gruplarında yapılan müsabakalar sonucu derece girenlere ödülleri takdim edilecek. - YALOVA