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Altınordulu futbolcuların Süper Lig inancı tam

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordulu futbolcuların Süper Lig inancı tam

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen yıl kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Erdi Dikmen ile genç oyunculardan Gökberk Efe, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen yıl kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Erdi Dikmen ile genç oyunculardan Gökberk Efe, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Erdi Dikmen, "Geçen sezonun son 10 haftasında yakaladığımız müthiş çıkışı devam ettirmek için lige başlayacağız. Geçen yıl öyle bir savaştan çıktık ki bu senen ilk karşılaşması Gençlerbirliği, o maçların devamı gibi. Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige nasıl başlarsan öyle gider" dedi.

Erdi Dikmen, takımın hedefleri konusunda da şunları ifade etti:

"Bu sezon takım olarak hedeflerimizi büyüttük. Yönetim, hocalarımız ve imkanlar olarak diğer takımlardan hiçbir eksiğimiz yok. Geçen yıl Süper Lig'e çıkan takımlardan İstanbulspor'a baktığımız zaman onlar da yüksek ücretler harcamadan Süper Lig'e yükseldiler. Biz de aynı şekilde neden bunu yapmayalım. İlk iki veya play-off'tan Süper Lig neden olmasın."

Geçen yıl sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamayan genç oyunculardan Gökberk Efe de yeni sezon hazırlıklarının iyi gittiğini belirterek, "Bu sezon A Takım forması altında daha fazla maç oynamak istiyorum. Bu sezon iyi performans gösterip takıma katkı sağlayıp transfer yapmak istiyorum" diye konuştu.

Genç oyuncu, geçen yılın son 10 haftasında neler yapabileceklerini herkese gösterdiklerini ve bu sezon iddialı olduklarını sözlerine ekledi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Erdi Dikmen Altınordu Spor Haberler

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