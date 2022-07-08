Altınordulu futbolcuların Süper Lig inancı tam

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da geçen yıl kiralık olarak forma giydikten sonra bonservisi alınan Erdi Dikmen ile genç oyunculardan Gökberk Efe, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Erdi Dikmen, "Geçen sezonun son 10 haftasında yakaladığımız müthiş çıkışı devam ettirmek için lige başlayacağız. Geçen yıl öyle bir savaştan çıktık ki bu senen ilk karşılaşması Gençlerbirliği, o maçların devamı gibi. Lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Lige nasıl başlarsan öyle gider" dedi.

Erdi Dikmen, takımın hedefleri konusunda da şunları ifade etti:

Genç oyuncu, geçen yılın son 10 haftasında neler yapabileceklerini herkese gösterdiklerini ve bu sezon iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı / Spor