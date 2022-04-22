Altınordulu futbolcu Hüsamettin Yener: 'Hep bir takım olarak mücadele ettik'

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 19 puan topladığı son 7 maçında mağlubiyeti bulunmayan Altınordu'nun forvet oyuncusu Hüsamettin Yener, hep takım kimliğini kaybetmeden mücadele ettiklerini kaydetti.

Hüsamettin Yener, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ikinci yarının başında üst üste yaşanan 7 mağlubiyette bile iyi futbol ortaya koyduklarını ancak istedikleri sonuçları alamadıklarını aktardı.

Kötü sonuçlar aldıklarında da kendilerine inandıklarını belirten Hüsamettin Yener, şunları ifade etti:

"Takım içinde sezon başından beri devam eden birlik ve beraberliğimizi kötü sonuçlar aldığımızda da bozmadık ve hep bir takım olarak mücadele ettik. Bir galibiyetten sonra çıkış başlatacağımızı biliyorduk. 7 hafta önce Menemenspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra çıkışımız başladı. Üst üste de iyi sonuçlar alıp ligin alt sıralarından kurtulduk."

Hüsamettin Yener, pazartesi akşamı da deplasmanda Yılport Samsunspor maçını kazanmak istediklerini belirtti.

Volkan Fındıklı ise kötü günlerin kendileri için geride kaldığı, takım olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte bireyselliği kenara bıraktıklarını aktaran Volkan Fındıklı, "Ortak akılla hareket edilince neler yapılabileceğini gösterdik. Herkes aynı duygu ve düşünce ile mücadele edince iyi sonuçlar geldi. Alt sıralardan bir nebze olsun uzaklaştık." ifadelerini kullandı.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından MKE Ankaragücü maçında forma şansı bulan Ahmet Dereli de şunları kaydetti:

"Öncelikle Altınordu camiasını tebrik etmek istiyorum. Takım olarak çok büyük bir iş başardık. Önemli olan tüm takım olarak mücadele ediyoruz, bu beni çok gururlandırıyor. Takımdaki aile ortamı çok güzel. Oynayan oynamayan herkes birbirini destekliyor. Böyle olunca da istenilen sonuçlar geldi."