Altınordulu futbolcu Bertuğ Bayar: 'Burada tam bir aile ortamı var'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği Bertuğ Bayar, "Burada tam bir aile ortamı var." dedi.

Bertuğ Bayar, yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Çalışmaların çok güzel geçtiğini kaydeden Bertuğ Bayar, "Buraya yeni geldim. Gerçekten çok güzel bir aile ortamı ile karşılaştım. Bir an önce takıma adapte olmak istiyorum. Böylesine güzel bir ortamı ilk kez görüyorum. Bu söz lafın gelişi değil. Burada tam bir aile ortamı var." ifadelerini kullandı.

Yusuf Can Esendemir de lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Bu sezon lige iddialı hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.