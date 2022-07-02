Altınordulu futbolcu Bertuğ Bayar: "Burada tam bir aile ortamı var" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordulu futbolcu Bertuğ Bayar: "Burada tam bir aile ortamı var"

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Altınordulu futbolcu Bertuğ Bayar: 'Burada tam bir aile ortamı var'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği Bertuğ Bayar, "Burada tam bir aile ortamı var." dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Akhisarspor'dan kadrosuna dahil ettiği Bertuğ Bayar, "Burada tam bir aile ortamı var." dedi.

Bertuğ Bayar, yaptığı açıklamada, sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Çalışmaların çok güzel geçtiğini kaydeden Bertuğ Bayar, "Buraya yeni geldim. Gerçekten çok güzel bir aile ortamı ile karşılaştım. Bir an önce takıma adapte olmak istiyorum. Böylesine güzel bir ortamı ilk kez görüyorum. Bu söz lafın gelişi değil. Burada tam bir aile ortamı var." ifadelerini kullandı.

Yusuf Can Esendemir de lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Bu sezon lige iddialı hazırlanıyoruz. Hedefimiz şampiyonluk." diye konuştu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Altınordu Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title