Altınordulu Erdi'ye 1'inci Lig yolu göründü

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Altınordu'nun defans oyuncusu Erdi Dikmen'e 1'inci Lig ekipleri Ankara Keçiörengücü ve Boluspor talip oldu. Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini 1'inci Lig'de sürdürmek istediği ve anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılacağı belirtildi. Altınordu'nun Erdi için 200 bin Euro civarı bir bonservis bedeli biçtiği de iddia edildi. Ankaragücü'nden kırmızı-lacivertlilere gelen Erdi, bu sezon 29 maçta forma giyip 2 bin 566 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor