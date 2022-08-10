Altınordulu Ahmet İlhan Özek'ten Gençlerbirliği maçı değerlendirmesi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun kaptanı Ahmet İlhan Özek, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Gençlerbirliği maçına ilişkin, "Ligin ilk haftası alışma evresidir. Bu alışma evresini kayıpsız geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet İlhan Özek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kamp sürecinin verimli geçtiğini, Gençlerbirliği maçıyla sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

Lige hazır olduklarını vurgulayan Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları bizim için skor anlamında çok önemli değil, mühim olan yapmak istediklerimizi sahaya koyabilmekti. Sezon öncesinde o şekilde hazırlandık. Ligin ilk haftası alışma evresidir. Bu alışma evresini kayıpsız geçmek istiyoruz. Cumartesi günü Gençlerbirliği maçımız var, benim için özel bir maç olacak. Gençlerbirliği camiasında şampiyonluk yaşadım, orada kaptanlık yaptım. Şimdi buradayım ve ait olduğum yerdeyim, buranın başarısı için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendime hedefler koydum. İnşallah bu yıl da takımıma en iyi katkıyı verip iyi yerlere getirmek istiyorum."

Geçen yılki kadronun büyük ölçüde korunduğunu vurgulayan Ahmet İlhan Özek, takım olarak birbirlerini çok iyi tanıdıklarını bunun da başarıyı getireceğine inandığını belirtti.