Altınordu, Zonguldak Kömürspor deplasmanında 2'de 2 yapmak istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Kırklarelispor'u 4-0 yenerek galibiyetle tanışan ve düşme hattından kurtulan Altınordu, yarın Zonguldak Kömürspor deplasmanında 2'de 2 yapma hedefiyle mücadele edecek. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Yusuf Aydın yönetecek.

Sağ kanat oyuncusu Onur'un iyileştiği İzmir ekibinde eksik yok. Ligde 7 puanla 14'üncü sırada yer alan Altınordu, 1 puan farkla 1 basamak altında yer alan rakibini yenerek ilk dış saha galibiyetini elde etmek istiyor.

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, "Oyuncularımıza her hafta sonu işine ekmeğine sarılan, bu ligde başarılı olmak isteyen takımlarla oynadığımızı söylüyoruz. Maçlarda rakiplerin gücünden ziyade bizim sahada ne yaptığımızın önemli olduğunu da iletiyoruz. Biz buna odaklanıyoruz. Umarım aynı motivasyonla çıkıp Zonguldak deplasmanından istediğimiz 3 puanla döneriz" diye konuştu.