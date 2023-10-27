TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Kırmızı-lacivertliler, rakibi karşısında ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 11. hafta mücadelesinde Altınordu Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. İzmir temsilcisinin kazanarak 2'de 2 yapmak istediği mücadele, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda saat 14.00'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşmayı Bingöl bölgesinden Yusuf Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Yüksel ve Şükrü Çavcı yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Ölmez olacak.

Öte yandan 7 puanla ligde 14. sırada yer alan Altınordu, 1 puan farkla 1 basamak altında yer alan rakibini yenerek ilk dış saha galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Ali Özgün'ün kadro dışı olduğu kırmızı-lacivertlilerde, sağ kanat oyuncusu Onur'un da iyileşmesiyle takımda başka bir eksik bulunmuyor. - İZMİR