Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ni ağırlayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kulübü'nü Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i bu seon ilk kez Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ağırlayan Altınordu, yeniden Torbalı Metin Oktay Tesisleri'ne dönecek. Kırmızı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kulübü'nü 11 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'de Metin Oktay Tesisleri'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda ağırlayacak. Altınordu, ligde 14 Ekim'de Serik Belediyespor'la da tesislerinde karşılaşacak.