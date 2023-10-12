Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 6 maçta galip gelemeyerek toplam 3 puanla düşme hattına yerleşen Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.

Metin Oktay Yerleşkesi'nde Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne tek golle yenilen kırmızı-lacivertliler, bu sezon hiçbir resmi müsabakasını kazanamadı. Kupanın 2'nci turunda yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Altınordu'nun Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, elendiklerin için üzüldüklerini belirterek, "Tamamen lige odaklanacağız. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Serik Belediyespor müsabakasını kazanıp ilk galibiyetimizi almayı amaçlıyoruz" dedi.