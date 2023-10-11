Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren Altınordu, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçirerek alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'ne evinde 1-0 mağlup olarak erken elendi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan kupa maçının tek golünü 50'nci dakikada penaltıdan Ahmet Can Bulut attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor