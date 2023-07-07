Altınordu, Yılmaz Özeren'i transfer etmeyi düşünüyor

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yılmaz Özeren'i transfer etmek için görüşmelere başladı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun İnegölspor ile sözleşmesi sona erdi ve Altınordu'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Yılmaz Özeren, kariyerinde birçok farklı kulüpte oynadı ve önemli bir tecrübeye sahip.