Altınordu, Yılmaz Özeren'i transfer etmeyi düşünüyor
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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Yılmaz Özeren'i transfer etmek için görüşmelere başladı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun İnegölspor ile sözleşmesi sona erdi ve Altınordu'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Yılmaz Özeren, kariyerinde birçok farklı kulüpte oynadı ve önemli bir tecrübeye sahip.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, dış transferde orta saha oyuncusu Yılmaz Özeren'i gündemine aldı. Geçen sezon formasını giydiği İnegölspor'la yollarını ayıran 34 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olduğu ve İzmir ekibine gelmeye sıcak baktığı belirtildi. İnegöl temsilcisinde 30 maçta görev yapan merkez orta saha, memleketi İzmir'de altyapısında yetiştiği İzmirspor'da profesyonel olup, bir buçuk sezon Altay'da da görev yaptı.
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