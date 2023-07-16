Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde 26 kişilik kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımda öz kaynak sisteminden yetişmeyen tek oyuncu Anıl Arıcıoğlu oldu. Anıl, geçen sezon Nazilli Belediyespor'a kiralanmıştı ve yeni sezonda kendisini gösterme fırsatı bulacak. Altınordu, teknik heyetin raporuyla 3-4 tecrübeli transfer yapmayı planlıyor.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu yeni sezon hazırlıklarına Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde 26 kişilik kadrosuyla başlarken, takımın mevcut kadrosunda öz kaynak sisteminden yetişmeyen tek oyuncunun Anıl Arıcıoğlu olması dikkat çekti.<İzmir temsilcisinin önceki sezon Fethiyespor'dan kadrosuna kattığı 23 yaşındaki forvet, geçen sezon Nazilli Belediyespor'a kiralanmıştı. Altınordu'nun küme düşmesiyle yuvaya dönen Anıl, yeni sezonda kendisini gösterme fırsatı bulacak. Kırmızı-lacivertlilerde antrenmanlara çıkan 25 oyuncu akademiden yetişerek profesyonel oldu. İzmir ekibinde teknik heyetin raporuyla A takıma 3-4 tecrübeli transfer yapılacak.