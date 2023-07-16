Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde 26 kişilik kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Takımda öz kaynak sisteminden yetişmeyen tek oyuncu Anıl Arıcıoğlu oldu. Anıl, geçen sezon Nazilli Belediyespor'a kiralanmıştı ve yeni sezonda kendisini gösterme fırsatı bulacak. Altınordu, teknik heyetin raporuyla 3-4 tecrübeli transfer yapmayı planlıyor.