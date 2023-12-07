Altınordu, Yeni Mersin İdmanyurdu maçında sarı kart sınırında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Play-Off hattında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak düşme potasındaki Altınordu'da sarı kart sınırında yer alan 3 oyuncu kart görmemek için dikkatli olacak. İzmir ekibinde kaleci Serhat, stoper Alperen ve orta saha oyuncusu Metehan kart görmeleri halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Karacabey Belediyespor randevusunda görev yapamayacak. Grupta son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alan kırmızı-lacivertliler, 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp Mersin temsilcisine iç sahadaki ikinci yenilgisini tattırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor