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Altınordu, Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda mücadele edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Van Spor FK ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Eksiği olmayan İzmir temsilcisi, Play-Off potasındaki rakibini yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Altınordu ligde 12 puanla 16'ncı sırada, Yeni Mersin İdmanyurdu ise 26 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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