Altınordu, Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda mücadele edecek.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Van Spor FK ile 1-1 berabere kalarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Demokrat Özgür Güneş yönetecek. Eksiği olmayan İzmir temsilcisi, Play-Off potasındaki rakibini yenerek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor. Altınordu ligde 12 puanla 16'ncı sırada, Yeni Mersin İdmanyurdu ise 26 puanla 6'ncı basamakta yer alıyor.