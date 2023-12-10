Altınordu, Yeni Mersin İdmanyurdu ile berabere kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile 0-0 berabere kalan Altınordu, bu sezon 16'ncı maçında 7'nci kez sahadan eşitlikle ayrıldı. Son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, 13 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu ile 0-0 berabere kalan Altınordu, bu sezon 16'ncı maçında 7'nci kez sahadan eşitlikle ayrıldı. Grupta en fazla beraberlik alan takımlardan biri olan İzmir temsilcisi geçen hafta evinde 1461 Trabzon FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son 6 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-lacivertliler, 13 puanla tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Ligde sadece 2 galibiyet elde eden Altınordu, 7 kez sahadan mağlup ayrıldı. Son 2 haftada Play-Off hattındaki rakiplerine yenilmeyerek teselli bulan Altınordu, ilk yarının son 2 maçında Karacabey Belediyespor ve Ankaraspor'la (D) karşılaşacak.