Altınordu, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak - Haberler

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Altınordu, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altınordu, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçında mağlubiyeti bulunmayan Altınordu, 33. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig'de son 6 maçında mağlubiyeti bulunmayan Altınordu, 33. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Altınordu müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, mağlup olmadığı son 6 haftada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Düşme hattındaki rakiplerinden maç fazlası bulunan İzmir temsilcisi, 38 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde 63 puanla liderlik koltuğunda oturan MKE Ankaragücü, 3. sıradaki Royal Hastanesi Bandırmaspor'un 8 puan önünde bulunuyor.

Altınordu, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 2-1 mağlup etmişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

MKE Ankaragücü, Altınordu, Spor Toto, Eryaman, Spor, Haberler

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