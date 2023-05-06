Altınordu, yarın Bodrumspor deplasmanında puan arayacak
Spor Haberleri
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 36. haftada yarın play-off barajında kalmayı planlayan Bodrumspor'a konuk olacak.
Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 36. haftada yarın play-off barajında kalmayı planlayan Bodrumspor'a konuk olacak.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bodrumspor- Altınordu karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.
Ligde 34 puan ve averajla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan önünde yer alıyor. Bodrumspor ise son 3 haftaya 55 puanla 7. sırada girdi.
Selim Ay'ın sakatlığının bulunduğu Altınordu'da Alperen Selvi ile burnundaki kırık nedeniyle burun ateli takılan Ali Emre Yanar, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.