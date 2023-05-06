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Altınordu, yarın Bodrumspor deplasmanında puan arayacak

Altınordu, yarın Bodrumspor deplasmanında puan arayacak

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 36. haftada yarın play-off barajında kalmayı planlayan Bodrumspor'a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 36. haftada yarın play-off barajında kalmayı planlayan Bodrumspor'a konuk olacak.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Bodrumspor- Altınordu karşılaşmasında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Ligde 34 puan ve averajla 14. sırada bulunan Altınordu, düşme hattındaki Gençlerbirliği'nin 3 puan önünde yer alıyor. Bodrumspor ise son 3 haftaya 55 puanla 7. sırada girdi.

Selim Ay'ın sakatlığının bulunduğu Altınordu'da Alperen Selvi ile burnundaki kırık nedeniyle burun ateli takılan Ali Emre Yanar, hafta içinde takımla çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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