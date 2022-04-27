Altınordu yara saracak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu yara saracak

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
 - Güncelleme:
Altınordu yara saracak

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilerek 7 haftalık namağlup serisi sona eren ve küme düşme tehlikesini atlatamayan Altınordu, bay geçireceği 35'inci haftada eksiklerin takıma dönmesiyle moral bulacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Yılport Samsunspor'a 2-1 yenilerek 7 haftalık namağlup serisi sona eren ve küme düşme tehlikesini atlatamayan Altınordu, bay geçireceği 35'inci haftada eksiklerin takıma dönmesiyle moral bulacak. İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezası sona eren ön libero Kubilay ve sarı kart cezası biten sağ kanat Ahmet İlhan gelecek hafta kritik Kocaelispor deplasmanında görev yapabilecek. Samsunspor karşısında ağrılarına rağmen kaleyi koruyan Ali Emre ile riske edilmeyen Ahmet Dereli'nin de bu süreçte tamamen iyileşeceği ifade edildi. Kırmızı-lacivertliler, Kocaelispor karşısında sahaya tam kadro çıkmayı planlıyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Samsunspor, Altınordu, Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title