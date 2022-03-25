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Altınordu'ya renk ayarı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'ya renk ayarı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da camianın önde gelen isimleri, takım formalarının kulübün orjinal renklerinde olması için yönetime başvuruda bulundu.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da camianın önde gelen isimleri, takım formalarının kulübün orjinal renklerinde olması için yönetime başvuruda bulundu. Renkleri kırmızı-lacivert olan İzmir temsilcisinin taraftarları son yıllarda oyuncuların giydiği formaların lacivert yerine gece mavisi olmasını eleştiriyordu. Altınordulu taraftarların, formalarındaki lacivert renk tonunun İzmirspor'un lacivertine yakın olduğu yönünde serzenişlerde bulunduğu ifade edildi.

Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki; kırmızısı kanı, laciverti ise çeliği temsil eden renklerin kodlarını hazırlayıp, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun da onayını alarak formaların yeniden düzenlenmesi için kulübün kapısını çaldı. Altınordulu kurmayların önümüzdeki sezondan itibaren formaların orjinal renklerde dizayn edileceği yönünde bilgi verdiği öğrenildi. Ayrıca Altınordu'nun klasik çubuklu formasının yapılması için de istekte bulunuldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto, Altınordu, İzmir, Spor, Haberler

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