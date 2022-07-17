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Altınordu'ya Emre'den kötü haber

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Altınordu'ya Emre'den kötü haber

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu, bir süredir kadrosuna katmak istediği sağ bek Emre Aksoy transferinde çıkmaza girdi. Bundesliga kulüplerinden Bayer Leverkusen'in altyapısından yetişen gurbetçi futbolcunun Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiği öğrenildi.

Alman temsilcisinde A takımda forma şansı bulması zor olan 18 yaşındaki Emre'nin kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldığı ifade edildi. Türkiye U18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terleten Emre Aksoy, Türkiye'de tecrübe kazanıp Avrupa'ya dönmeyi planlıyordu.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Emre Aksoy Altınordu Türkiye Spor Haberler

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