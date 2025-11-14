Haberler

Altınordu Voleybol'da Teknik Değişiklik: Giray Taygun Yıldırım Yeni Başantrenör

Altınordu Voleybol'da Teknik Değişiklik: Giray Taygun Yıldırım Yeni Başantrenör
Güncelleme:
Voleybol 1. Ligi A Grubu takımlarından Altınordu, başantrenör Levent Matmeriçli ile yollarını ayırarak Giray Taygun Yıldırım'ı göreve getirdi. Kulüp, yeni dönemdeki hedeflerini vurguladı.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Altınordu'da 7 maçta alınan 6 mağlubiyet sonrası başantrenör Levent Matmeriçli ile yollarını ayıran yönetim göreve Giray Taygun Yıldırım'ı getirdi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımızın başantrenörlük görevine Giray Taygun Yıldırım getirildi. İmza törenine, Altınordu Voleybol Kulübü Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ve Altınordu Voleybol CEO'su Selim Çınar katıldı. Yeni dönemde enerjimizi, inancımızı ve mücadelemizi sahaya yansıtmak için hazırız. Giray hocamıza tekrardan hoş geldin diyoruz" denildi.

Giray Taygun Yıldırım daha önce Karşıyaka, Edremit Bld, İzmirspor ve Merinos'ta görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
