Altınordu Voleybol'da Teknik Değişiklik: Giray Taygun Yıldırım Yeni Başantrenör

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Altınordu'da 7 maçta alınan 6 mağlubiyet sonrası başantrenör Levent Matmeriçli ile yollarını ayıran yönetim göreve Giray Taygun Yıldırım'ı getirdi.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takımımızın başantrenörlük görevine Giray Taygun Yıldırım getirildi. İmza törenine, Altınordu Voleybol Kulübü Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ve Altınordu Voleybol CEO'su Selim Çınar katıldı. Yeni dönemde enerjimizi, inancımızı ve mücadelemizi sahaya yansıtmak için hazırız. Giray hocamıza tekrardan hoş geldin diyoruz" denildi.

Giray Taygun Yıldırım daha önce Karşıyaka, Edremit Bld, İzmirspor ve Merinos'ta görev yapmıştı.