Altınordu ve Serik Belediyespor Berabere Kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu ile Serik Belediyespor arasında oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım da birer puan aldı.

İZMİR,

STAT: Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Önder Çalış, Sefa Özcan

ALTINORDU: Serhat – Berat, Alperen (Dk. 80 Yusuf Can), Mert, Salih, Furkan (Dk. 80 Sami), Onur Ramazan (Dk. 63 Emre), Metehan, Altar, İlkan (Dk. 68 Ali Özgün), Devrim

SERİK BELEDİYESPOR: Salih – Yunus Emre, Erbay, Oğuzhan Doğan (Dk. 80 Burak), Oğulcan, Ömer Faruk, Ercüment Eray, Emrah (Dk. 90 Hasan Ali), Mert, Ergün (Dk. 55 Hakan), Mustafa Ethem (Dk. 46 Muhammet Akpınar)

SARI KARTLAR: Mustafa Ethem, Burak (Serik Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tire'de Serik Belediyespor'u konuk eden Altınordu mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da girdikleri pozisyonları gole çeviremezken, hanelerine 1'er puanı yazdırdı. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Altınordu 3 puan hasretini sürdürürken, üst üste 4'üncü karşılaşmasını da berabere bitirdi ve 4 puana yükseldi. Serik Belediyespor ise 6 puana çıktı.