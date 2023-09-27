Altınordu ve Bucaspor İzmir Derbisine Hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altınordu ve Bucaspor 1928, zirve hedefiyle yola çıkan Bucaspor'un başarılı performansı ve Altınordu'nun galibiyet hasretiyle dikkat çekiyor. İzmir derbisi Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altınordu ve Bucaspor 1928 grupta birbirinin tam tersi performans sergiledi. Ligde zirve hedefiyle yola çıkan Bucaspor'un bileği 4 maçtır bükülmezken, düşme hattına gerileyen Altınordu ise oynadığı 4 maçta hiç galibiyet alamadı. Sezonun ilk haftasında evinde Vanspor'a 1-0 yenilen Bucaspor, ardından Yeni Mersin İdmanyurdu ve Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp, Karacabey Belediyespor'u 1-0, Nazilli Belediyespor'u ise 3-1 mağlup etti.

Grupta 5 haftada 8 puan toplayan sarı-lacivertli ekip gözünü Play-Off yarışına çevirdi. Geçen sezon yıllardır yer aldığı 1'inci Lig'den küme düşme acısı yaşayıp lige altyapı ağırlıklı kadroyla başlayan Altınordu ise henüz galibiyetle tanışamadı. Sezonun ilk 3 maçında Nazilli Belediyespor'a 3-1, Beyoğlu Yeniçarşı ve Ankara Demirspor'a 2-1 yenilen Altınordu ilk puanını geçen hafta Bursaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak hanesine yazdırdı. Kırmızı-lacivertli ekip evinde şimdiye kadar 2'de 0 çekti.

İLK KEZ BORNOVA'DA

İzmir derbisinde ev sahibi olacak Altınordu bu maçla bu sezon ilk kez Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na dönecek. Yıllarca iç saha maçlarını Bornova'da oynayan İzmir ekibi, bu sezon küme düştükten sonra Torbalı Metin Oktay Tesisleri'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda iç saha maçlarını oynamaya başlamıştı. Altınordu, karşılaşmanın bilet fiyatlarını da ev sahibi 150 TL, VIP tribün 300 TL olarak belirledi. İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı gereği maça konuk Bucaspor taraftarları ise alınmayacak.