Altınordu ve Bucaspor 1928 İzmir derbisinde berabere kaldı

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, -

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Tayfun Sarı, Ahmet Şimşek, Kürşathan Akın

ALTINORDU: Serhat - Rahmi, Mert, Hasan Berat, Alperen, Arif (Dk. 68 Furkan Yöntem), Metehan, Devrim (Dk. 89 Abdullah), Sami (Dk. 68 Emre), Altar Han, İlkan (Dk. 71 Ali)

BUCASPOR 1928: Kıvanç - Erhan Kartal, Mazlum, Doğan Can, Enes, Furkan (Dk. 88 Taşkın), Ahmet (Dk. 65 Koray), Berke (Dk. 90+2 Buğra), İlhan, Erhan Çelenk (Dk. 65 Yasin), Arda (Dk. 46 Sefa)

SARI KARTLAR: Devrim, Alperen ( Altınordu )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6'ncı hafta mücadelesinde Altınordu, İzmir derbisinde konuk ettiği Bucaspor 1928 ile 0-0 berabere kaldı. Bucaspor 1928, karşılaşmanın her iki yarısında kazandığı birer penaltıdan faydalanamadı. Bu sonuçla Altınordu 2 puana ulaşıp düşme hattında kalırken, Bucaspor 1928'in puanı 9'a yükseldi.

7'nci dakikada soldan Altınordu ceza sahasına giren Berke, Hasan Berat'ın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Tayfun Sarı penaltı noktasını gösterdi.

8'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Erhan Çelenk, topu üstten auta yolladı.

22'nci dakikada Altınordu atağında çalımlarla ceza sahasına giren Altar Han'ın karşı karşıya vuruşunda kaleci Kıvanç ayağıyla golü önledi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

74'üncü dakikada Bucaspor 1928 bir kez daha penaltı kazandı. Altınordu ceza sahasında Devrim'in Koray'a müdahalesi sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi.

76'ncı dakikaya sarkan penaltıda bu kez Yasin topu üstten dışarı gönderdi.

85'inci dakikada sağdan Devrim'in ortasında müsait pozisyonda Metehan vurdu, kaleci Kıvanç köşeye giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

87'nci dakikada Bucaspor 1928 ceza sahasında oluşan karambolde Ali topa ayak koydu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

Karşılaşma golsüz sona erdi.