Altınordu ve 1461 Trabzon Berabere Kaldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu ile 1461 Trabzon FK arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti. Altınordu'nun gollerini Devrim ve Hasan atarken, 1461 Trabzon'un golleri Batuhan ve Ali Sühan'dan geldi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Burak Akdağ, Arif Dilmeç, Oğuzhan Yazır

ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin, Hasan, Mert, Yusuf Can (Dk. 67 Alperen), Metehan, Furkan Yöntem, Emre (Dk. 67 Onur), Devrim (Dk. 90 Sami), Altar Han (Dk. 90 Arif), İlkan (Dk. 79 Keni Var)

1461 TRABZON: Ömer - Emir, Taha Can, Ali Han (Dk. 46 Bahadır), Tunahan (Dk. 72 Emirhan), Kemal (Dk. 46 Atalay), Hakan, Uğur (Dk. 54 Ali Sühan), Tarık, Hurşit, Batuhan (Dk. 78 Utku)

GOLLER: Dk. 11 Devrim, Dk. 42 Hasan ( Altınordu ), Dk. 21 Batuhan, Dk. 58 Ali Sühan ( 1461 Trabzon )

SARI KARTLAR: Furkan Metin, Mert, Arif ( Altınordu ), Emir ( 1461 Trabzon )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 12'nci hafta mücadelesinde Altınordu evinde iki kez öne geçtiği karşılaşmada 1461 Trabzon FK ile 2-2 berabere kaldı. İzmir temsilcisinin gollerini 11'inci dakikada Devrim, 42'nci dakikada Hasan atarken, konuk takımın golleri 21'inci dakikada Batuhan, 58'inci dakikada Ali Sühan'dan geldi. Bu sonuçla üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra 1 puanla yetinen Altınordu 11 puana yükselirken, 21 puanla Play-Off'un dışını çıkan 1461 Trabzon'un galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.