Altınordu, Vanspor FK ile berabere kaldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor FK'yla evinde öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, kazanamasa da haftalar sonra güçlü rakip önünde gelen puanla teselli buldu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor FK'yla evinde öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, kazanamasa da haftalar sonra güçlü rakip önünde gelen puanla teselli buldu. Ligde gol dahi atamadığı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından aldığı beraberlikle 1 puanı hanesine yazdırmayı başaran Kırmızı-lacivertli ekip, puanını 12'ye çıkardı.