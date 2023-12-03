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Altınordu, Vanspor FK ile berabere kaldı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor FK'yla evinde öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, kazanamasa da haftalar sonra güçlü rakip önünde gelen puanla teselli buldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Vanspor FK'yla evinde öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalan düşme hattındaki Altınordu, kazanamasa da haftalar sonra güçlü rakip önünde gelen puanla teselli buldu. Ligde gol dahi atamadığı 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından aldığı beraberlikle 1 puanı hanesine yazdırmayı başaran Kırmızı-lacivertli ekip, puanını 12'ye çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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