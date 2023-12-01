Altınordu, Van Spor FK ile karşılaşacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında bulunan Altınordu, zirve mücadelesi veren Van Spor FK ile karşılaşacak. Sakatlığı bulunan Devrim Taşkaya forma giyemeyecek.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Diyarbekirspor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu yarın evinde zirve mücadelesi veren Van Spor FK ile karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Süleyman Bahadır düdük çalacak. Maçın biletleri stat gişelerinden 150 TL'den satışa sunulacak. Kırmızı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan sağ kanat oyuncusu Devrim Taşkaya forma giyemeyecek. Ligde 14 maçta 11 puan toplayan 17'nci sıradaki Altınordu, aynı periyotta 30 puanı hanesine yazdıran 3'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.