Altınordu, Van Spor FK ile berabere kalarak puan almayı başardı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Van Spor FK ile berabere kalarak haftalar sonra puan almayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon sadece 2 galibiyet alan ve düşme hattından bir türlü kurtulamayan Altınordu, Van Spor FK maçı öncesinde 3 maçlık mağlubiyet serisine imza atarak oynadığı Erokspor, Afyonspor ve Diyarbekir Spor müsabakalarında istediği sonuçları alamamış ve sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. Van Spor maçında hem çıkışa geçip hem de haftalar sonra puanla tanışmak isteyen kırmızı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kalarak 3 maçlık aranın ardından puanla tanışmış oldu. Bu sonuçla beraber ligde 12 puana ulaşan Altınordu, haftayı düşme hattının son basamağı olan 16. sırada kapattı.

Öte yandan İzmir ekibi, bu sezon aldığı 6 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımları arasında bulunuyor. - İZMİR