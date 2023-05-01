Altınordu uzatmada berabere kalarak kümede kaldı

SPOR Toto 1'inci Lig'de dün evinde 3-0 geriye düştüğü Bandırmaspor maçından uzatmada bulduğu golle 3-3 beraberlikle ayrılan Altınordu, kümede kalma mücadelesinde çok önemli 1 puan alarak ayakta kaldı. Düşme hattıyla arasında 3 puan fark bulunan 34 puanlı kırmızı-lacivertliler, elde ettiği beraberlikle bitime 3 hafta kala psikolojik çöküş yaşamaktan da kurtuldu. Rakibi karşısında 90+6'ncı dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1 puanı kurtaran İzmir ekibi, 13 Nisan'daki Altay derbisinde yine aynı oyuncusunun 90+8'inci dakikadaki golüyle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.

İzmir temsilcisi, ligde bu sezon 7'nci kez geriye düştüğü bir maçtan puan çıkarmayı başardı. Altınordu ilk golü yediği müsabakalarda Boluspor'la hem evinde hem de deplasmanda, Pendikspor'la evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertli takım pes etmediği diğer maçlarda Gençlerbirliği ve Tuzlaspor'u 2-1, Denizlispor'u ise 5-2 mağlup etti. Altınordu bu sezon son anlarda bulduğu gollerle 4'üncü kez puan topladı. Daha önce 90+3'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın penaltı golüyle iç sahada Boluspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, yine İzmir'de 89'uncu dakikada Emircan'ın golüyle Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etmişti.