Altınordu uzatmada berabere kalarak kümede kaldı
Spor Haberleri
Altınordu, Bandırmaspor maçında uzatmada bulduğu golle 3-3 berabere kalarak kümede kalma mücadelesinde önemli bir puan aldı. Teknik direktör Hasan Özer, oyuncularını son dakikalarda gösterdikleri reaksiyon için kutladı.
SPOR Toto 1'inci Lig'de dün evinde 3-0 geriye düştüğü Bandırmaspor maçından uzatmada bulduğu golle 3-3 beraberlikle ayrılan Altınordu, kümede kalma mücadelesinde çok önemli 1 puan alarak ayakta kaldı. Düşme hattıyla arasında 3 puan fark bulunan 34 puanlı kırmızı-lacivertliler, elde ettiği beraberlikle bitime 3 hafta kala psikolojik çöküş yaşamaktan da kurtuldu. Rakibi karşısında 90+6'ncı dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1 puanı kurtaran İzmir ekibi, 13 Nisan'daki Altay derbisinde yine aynı oyuncusunun 90+8'inci dakikadaki golüyle 2-1'lik galibiyete uzanmıştı.
İzmir temsilcisi, ligde bu sezon 7'nci kez geriye düştüğü bir maçtan puan çıkarmayı başardı. Altınordu ilk golü yediği müsabakalarda Boluspor'la hem evinde hem de deplasmanda, Pendikspor'la evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-lacivertli takım pes etmediği diğer maçlarda Gençlerbirliği ve Tuzlaspor'u 2-1, Denizlispor'u ise 5-2 mağlup etti. Altınordu bu sezon son anlarda bulduğu gollerle 4'üncü kez puan topladı. Daha önce 90+3'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın penaltı golüyle iç sahada Boluspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, yine İzmir'de 89'uncu dakikada Emircan'ın golüyle Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etmişti.HASAN ÖZER: BU PUAN ÇOK DEĞERLİAltınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, mutlak galibiyet hedefiyle çıktıkları Bandırmaspor maçında ikinci yarıda üst üste yedikleri gollerle şok yaşadıklarını ifade ederek, "Verdiğimiz tepki, maçı çevirme adına gösterilen mücadele son derece değerliydi. Nitekim bunun karşılığını puan olarak aldık. Bu puan bizim için moral ve motivasyon açısından çok değerli. Son 2 haftada çok önemli maçlara çıkacağız. Oyuncularımı özellikle son dakikalarda gösterdiği reaksiyondan dolayı kutluyorum" dedi.KALECİ ALİ EMRE'NİN BURNUNDA KIRIKBandırmaspor maçında ilk yarının sonlarında yüzüne aldığı darbe nedeniyle ikinci yarıda oyundan alınan Altınordu kalecisi Ali Emre Yanar'ın burnunda parçalı kırık tespit edildi. Kulüp Doktoru Raşit Şimşek, "Sporcumuz Ali Emre Yanar'ın Bandırmaspor maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde parçalı kırık oluştuğu tespit edilmiş, kanama kontrolü hastanede yapılmıştır. Ameliyat açısından değerlendirilmesi amacıyla kontrol muayenesi kulak, burun, boğaz uzmanı tarafından yapılacaktır. Sporcumuzun genel durumu iyidir" açıklaması yaptı.- İzmir