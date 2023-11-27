Altınordu üst üste 3. mağlubiyetini aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Diyarbekirspor'a 2-0 yenilen Altınordu, son 3 maçta gol atma başarısı gösteremedi ve düşme hattından kurtulamadı.

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Diyarbekirspor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve düşme hattından kurtulamayan Altınordu, bu periyotta gol atma başarısı gösteremedi. İzmir temsilcisi son 3 karşılaşmada Esenler Erokspor (D) ve Afyonspor'a 1-0 yenilirken, Diyarbakır'dan 2-0'lık mağlubiyetle döndü. Galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altınordu, 14 maç sonunda 11 puanda kalıp 17'nci sıraya geriledi.